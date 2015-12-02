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Posted 2 декабря 2015, 03:55

Published 2 декабря 2015, 03:55

Modified 14 декабря 2023, 15:53

Updated 14 декабря 2023, 15:53

Более 80% рекламных конструкций в Свердловской области установлены нелегально

2 декабря 2015, 03:55
В Министерстве управления госимуществом Свердловской области в следующем году начнется серьезная борьба с нелегальными рекламными конструкциями в регионе.

По оценке ведомства, вдоль дорог на территории региона размещено около 25 тысяч рекламных конструкций, из них более 80% – нелегально. Согласно действующему законодательству для установки и эксплуатации рекламного щита или другой конструкции на федеральной или муниципальной земле компания должна выиграть торги. Однако на сегодняшний день, по данным специалистов МУГИСО, торги в муниципальных образованиях области практически не проводятся. Так, за 2014–2015 годы в крупнейших муниципальных образованиях области (кроме Екатеринбурга) было проведено всего 16 аукционов. В Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Североуральске они не проводились вообще. Больше всего – пять – было проведено в Каменске-Уральском. По оценке Министерства финансов, из-за бардака в данной сфере область недополучила доходов на 100 млн рублей.

#Общество#Каменск-Уральский#Свердловская область#МУГИСО#Аукцион#Реклама#Борьба
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