Более 80% рекламных конструкций в Свердловской области установлены нелегально

По оценке ведомства, вдоль дорог на территории региона размещено около 25 тысяч рекламных конструкций, из них более 80% – нелегально. Согласно действующему законодательству для установки и эксплуатации рекламного щита или другой конструкции на федеральной или муниципальной земле компания должна выиграть торги. Однако на сегодняшний день, по данным специалистов МУГИСО, торги в муниципальных образованиях области практически не проводятся. Так, за 2014–2015 годы в крупнейших муниципальных образованиях области (кроме Екатеринбурга) было проведено всего 16 аукционов. В Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Североуральске они не проводились вообще. Больше всего – пять – было проведено в Каменске-Уральском. По оценке Министерства финансов, из-за бардака в данной сфере область недополучила доходов на 100 млн рублей.