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Posted 3 декабря 2015, 03:40

Published 3 декабря 2015, 03:40

Modified 14 декабря 2023, 15:53

Updated 14 декабря 2023, 15:53

В Верхнем Тагиле женщина напала на любовницу мужа: теперь ее могут посадить

3 декабря 2015, 03:40
Ей грозит до четырех лет тюрьмы.

Информацию по факту грабежа принял экипаж вневедомственной охраны «613». По приметам у дома 4 на улице Энтузиастов сотрудники полиции задержали подозреваемую - местную жительницу 1976 года рождения - и доставили ее в дежурную часть сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж». Законной супруге неверного мужа грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

#Свободное время#Полиция#Уголовное дело#Грабеж#МВД#Жена#Верхний Тагил
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