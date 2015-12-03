В Верхнем Тагиле женщина напала на любовницу мужа: теперь ее могут посадить

Posted 3 декабря 2015, 03:40
Published 3 декабря 2015, 03:40
Modified 14 декабря 2023, 15:53
Updated 14 декабря 2023, 15:53
Информацию по факту грабежа принял экипаж вневедомственной охраны «613». По приметам у дома 4 на улице Энтузиастов сотрудники полиции задержали подозреваемую - местную жительницу 1976 года рождения - и доставили ее в дежурную часть сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж». Законной супруге неверного мужа грозит лишение свободы на срок до четырех лет.