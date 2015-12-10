В Нижнем Тагиле прошло первенство образовательных учреждений по шахматам (ФОТО)

Первым о решении провести такой турнир заявила МБОУ СОШ № 75/42. 8 декабря 2015 года в фойе школы за столами с настоящими «стоунтонами» - шахматами гроссмейстеров собралось 47 учеников и учитель истории Ронжин Денис Александрович, ведь у соревнований по шахматам нет возрастных ограничений. Были разыграны три комплекта медалей по следующим номинациям: ребята, занимающиеся в спортивной школе, те, кто учились играть в шахматы в семье или у друзей, а также начинающие шахматисты из числа учащихся начальной школы.