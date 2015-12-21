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Posted 21 декабря 2015, 10:45

Published 21 декабря 2015, 10:45

Modified 4 августа 2022, 21:36

Updated 4 августа 2022, 21:36

В Нижнем Тагиле на улице Алтайская «Lada Kalina» насмерть сбила пешехода (ФОТО)

21 декабря 2015, 10:45
20 декабря в 18:45 вечера, в Нижнем Тагиле на улице Алтайская погиб мужчина 1966 года рождения.

Мужчина шел посередине проезжей части, хотя рядом с дорогой находился тротуар. Женщина 1988 г.р. управляя автомобилем «Lada Kalina», двигалась с ним в попутном направлении и не заметила его. Несмотря на то, что водительский стаж девушки составляет 2,5 года, она не смогла избежать столкновения.

В результате удара, мужчина получил серьёзную травму, от которой умер.

Возможно, если бы на одежде мужчине находились светоотражающие элементы, как это рекомендует ГИБДД, трагедии удалось бы избежать.

© Денис Таратонов, TagilCity.ru

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