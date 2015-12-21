В Нижнем Тагиле на улице Алтайская «Lada Kalina» насмерть сбила пешехода (ФОТО)

Мужчина шел посередине проезжей части, хотя рядом с дорогой находился тротуар. Женщина 1988 г.р. управляя автомобилем «Lada Kalina», двигалась с ним в попутном направлении и не заметила его. Несмотря на то, что водительский стаж девушки составляет 2,5 года, она не смогла избежать столкновения.