В Нижнем Тагиле на улице Алтайская «Lada Kalina» насмерть сбила пешехода (ФОТО)

Posted 21 декабря 2015, 10:45
Published 21 декабря 2015, 10:45
Modified 4 августа 2022, 21:36
Updated 4 августа 2022, 21:36
Мужчина шел посередине проезжей части, хотя рядом с дорогой находился тротуар. Женщина 1988 г.р. управляя автомобилем «Lada Kalina», двигалась с ним в попутном направлении и не заметила его. Несмотря на то, что водительский стаж девушки составляет 2,5 года, она не смогла избежать столкновения.
В результате удара, мужчина получил серьёзную травму, от которой умер.
Возможно, если бы на одежде мужчине находились светоотражающие элементы, как это рекомендует ГИБДД, трагедии удалось бы избежать.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru