У хоккеиста родом из Нижнего Тагила в Москве угнали авто за 6 миллионов

26-летний Александр Осипов играет за ХК «Динамо» с сентября 2014 года. До этого он три года пробыл в составе казанского «Ак Барса», а начинал карьеру в клубе «Газовик». Осипов родом из Нижнего Тагила, начал карьеру в 2007 году, в возрасте 18 лет.