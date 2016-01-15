В Нижнем Тагиле хоккеисты «Юниор-Спутник» провели товарищеский матч с юными спортсменами-любителями (ФОТО)

В нашей команде в основном ребята из детского дома, - в продолжение разговора добавил Александр Клюкин. – Миша и Антон Парубцевы – это мои звездочки. У Миши мечта – тренироваться в ДЮСШ по хоккею «Спутник». Скоро ему исполнится 14 лет, он сможет уже самостоятельно уходить на тренировки из детского дома. Антон – его младший брат, вратарь, он уникальный! Может играть как в поле, так и на воротах – универсал! Два мальчишки – инвалиды детства. Сереже Галимшину операция предстоит в феврале, потом полгода он проведет в аппарате Илизарова. У второго – проблемы со слухом. Еще есть мальчишка, несколько лет назад он попал в аварию, ему удалили селезенку, но он продолжает играть и подает надежды…