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Posted 21 января 2016, 05:35

Published 21 января 2016, 05:35

Modified 14 декабря 2023, 15:52

Updated 14 декабря 2023, 15:52

Астрономы объявили об открытии девятой планеты в Солнечной системе

21 января 2016, 05:35
Астрономы Майкл Браун и Константин Батыгин из Калифорнийского технологического института заявили, что в Солнечной системе есть девятая планета — ее размер примерно равен размеру Нептуна. Ученые опубликовали результаты работы в журнале The Astronomical Journal, а подробнее об открытии сообщает журнал Science.

Планета найдена путем математического анализа возмущений, которые испытывают множество ледяных тел из так называемого Пояса Койпера — огромной области пространства за орбитой Плутона, в которой вращаются миллиарды тел.

Расчеты показали, что планета вращается вокруг Солнца на расстоянии 20 орбит Нептуна, масса ее в 10 раз больше массы Земли. В силу такой удаленности от Солнца планета не видна и делает полный оборот вокруг Солнца за 10–20 тыс. лет.

Хотя изначально мы скептически относились к тому, что эта планета может существовать. По мере того как мы продолжали исследовать ее орбиту, мы становились все более уверены в том, что она там действительно есть сказал Батыгин.

Ранее сообщалось, что в январе 2016 года москвичи, как и другие жители Северного полушария, смогут наблюдать ряд интересных астрономических событий. В частности, отмечается, что Земля пройдет на минимальном расстоянии от Солнца, а Венера сблизится на небосводе с Сатурном, в телескопы можно будет наблюдать комету Каталина, а невооруженным глазом — метеорный поток Квадрантиды.

31 января Меркурий, Венера, Сатурн, Марс и Юпитер образуют с присоединившейся к ним Луной парад всех ярких планет Солнечной системы.

#Maurice#Общество#США#Ученые#Космос#Планеты#Солнечная система#Калифорния#Астрономы
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