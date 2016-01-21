Астрономы объявили об открытии девятой планеты в Солнечной системе

Posted 21 января 2016, 05:35
Published 21 января 2016, 05:35
Modified 14 декабря 2023, 15:52
Updated 14 декабря 2023, 15:52
Планета найдена путем математического анализа возмущений, которые испытывают множество ледяных тел из так называемого Пояса Койпера — огромной области пространства за орбитой Плутона, в которой вращаются миллиарды тел.
Расчеты показали, что планета вращается вокруг Солнца на расстоянии 20 орбит Нептуна, масса ее в 10 раз больше массы Земли. В силу такой удаленности от Солнца планета не видна и делает полный оборот вокруг Солнца за 10–20 тыс. лет.
Хотя изначально мы скептически относились к тому, что эта планета может существовать. По мере того как мы продолжали исследовать ее орбиту, мы становились все более уверены в том, что она там действительно есть сказал Батыгин.
Ранее сообщалось, что в январе 2016 года москвичи, как и другие жители Северного полушария, смогут наблюдать ряд интересных астрономических событий. В частности, отмечается, что Земля пройдет на минимальном расстоянии от Солнца, а Венера сблизится на небосводе с Сатурном, в телескопы можно будет наблюдать комету Каталина, а невооруженным глазом — метеорный поток Квадрантиды.
31 января Меркурий, Венера, Сатурн, Марс и Юпитер образуют с присоединившейся к ним Луной парад всех ярких планет Солнечной системы.