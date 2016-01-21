В России собрались испытать на волонтерах универсальную вакцину против гриппа

Posted 21 января 2016, 10:10
Published 21 января 2016, 10:10
Modified 14 декабря 2023, 15:52
Updated 14 декабря 2023, 15:52
Универсальная вакцина от любых штаммов гриппа - по ней закончены экспериментальные исследования, подтверждена эффективность на лабораторных животных, в том числе на хомяках. Следующий этап - исследования на волонтерах, если на это будут средства сказала Цыбалова журналистам в среду.
Цыбалова уточнила, что такие испытания могут занять длительное время.
Необходимо подготовить большой пакет документов, согласовать со многими инстанциями, получить разрешение Минздрава, не говоря уже о финансировании, в котором сегодня у нас уверенности нет. При хорошем прогнозе, исследования могут начаться весной и продлиться 2-3 года. Затем сможем регистрировать подчеркнула Цыбалова.
По словам заместителя директора НИИ гриппа, всего на разработку вакцины такого рода требуется в среднем около 8 лет. В институте занимаются универсальной вакциной уже около 5 лет.
В мире есть подобные исследования, но до регистрации вакцины пока тоже никто не дошел сказала Цыбалова.
Это не значит, что человек не будет болеть вовсе. Она предполагает то, что человек проболеет в легкой степени. Она будет незаменима в той ситуации, когда появится новый вирус -- отметила Цыбалова.