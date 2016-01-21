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Posted 21 января 2016, 10:10

Published 21 января 2016, 10:10

Modified 14 декабря 2023, 15:52

Updated 14 декабря 2023, 15:52

В России собрались испытать на волонтерах универсальную вакцину против гриппа

21 января 2016, 10:10
Научно-исследовательский институт гриппа Минздрава РФ завершил экспериментальные исследования разрабатываемой ими универсальной вакцины против гриппа, сообщила заместитель директора института Людмила Цыбалова.

Универсальная вакцина от любых штаммов гриппа - по ней закончены экспериментальные исследования, подтверждена эффективность на лабораторных животных, в том числе на хомяках. Следующий этап - исследования на волонтерах, если на это будут средства сказала Цыбалова журналистам в среду.

Цыбалова уточнила, что такие испытания могут занять длительное время.

Необходимо подготовить большой пакет документов, согласовать со многими инстанциями, получить разрешение Минздрава, не говоря уже о финансировании, в котором сегодня у нас уверенности нет. При хорошем прогнозе, исследования могут начаться весной и продлиться 2-3 года. Затем сможем регистрировать подчеркнула Цыбалова.

По словам заместителя директора НИИ гриппа, всего на разработку вакцины такого рода требуется в среднем около 8 лет. В институте занимаются универсальной вакциной уже около 5 лет.

В мире есть подобные исследования, но до регистрации вакцины пока тоже никто не дошел сказала Цыбалова.

Универсальная вакцина против гриппа предполагает купирование инфицированных клеток.

Это не значит, что человек не будет болеть вовсе. Она предполагает то, что человек проболеет в легкой степени. Она будет незаменима в той ситуации, когда появится новый вирус -- отметила Цыбалова.

#Maurice#Россия#Грипп#Здоровье#Волонтеры#Минздрав#Вакцина#Испытания
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