tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 января 2016, 05:05

Published 25 января 2016, 05:05

Modified 14 декабря 2023, 15:52

Updated 14 декабря 2023, 15:52

Советы и рекомендации по поиску работы в Москве

25 января 2016, 05:05
Важным моментами при поиске работы является правильно составленное резюме, это первое, на что следует обратить внимание. Ведь сейчас уже практически не осталось предприятий и учреждений, которым бы не требовался этот документ.

Многие из работодателей в дальнейшем прикрепляют его к личному делу работника, чтобы иметь всю нужную информацию под рукой. Поэтому, чтобы найти работу в Москве http://hotwork.ru/jobs/moskva/ , да и в любом другом городе, составьте правдивое, максимально вас характеризующее резюме. Прикрепите к нему свои проекты и работы, если того требует специализация, чтобы работодатель на примере оценил ваши навыки и пригласил на собеседование.

Как вести себя на собеседовании

Само же собеседование должно пройти максимально эффективно, приложите к этому все усилия. Оденьтесь соответственно, без излишеств и минимализма, никакой спортивной одежды, только классика. Если вы опоздаете на собеседование, то о получении успешной работы на этом предприятии можно сразу забыть. Когда вы не приложили рекомендации от предыдущего работодателя к резюме, то возьмите их с собой и обязательно дайте ознакомиться с ними рекрутеру. Не перебивайте собеседника на полуслове, дайте изложить мысль, только потом отвечайте на поставленный вопрос.

Чтобы собеседование было успешным подготовьтесь к нему, просмотрите список часто задаваемых вопросов на таких встречах. Дельные советы по поиску работы в Москве и в других городах страны, вы можете получить на сайтах по трудоустройству. Одним из таких ресурсов является сервис Hotwork.ru., где размещена как информация о вакансиях, так и дополнительная литература. На таких сайтах существует возможность пройти онлайн собеседования, сконструировать резюме, получить рекомендации по трудоустройству. На них же можно осуществлять и поиск работы, ведь интернет пространство давно уже оккупировало современный мир, и работодатели в первую очередь размещают объявления о вакансиях в сетях.

Что необходимо для успешного трудоустройству:

  • Наличие хорошего резюме;
  • Правильное поведение на собеседовании;
  • Уважительное отношение к рекрутеру;
  • Предоставление рекомендаций, если таковые имеются;
  • Информация по вакансиям только с проверенных источников.

Успешно устроиться на работу в Москве позволят и знакомства, поэтому в первую очередь следует за помощью обратиться к друзьям, родственникам и просто знакомым. И только если такие поиски не дадут результатов, стоит отправляться на собеседование по найденной вакансии.

#Анастасия Б.#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика