Советы и рекомендации по поиску работы в Москве

Само же собеседование должно пройти максимально эффективно, приложите к этому все усилия. Оденьтесь соответственно, без излишеств и минимализма, никакой спортивной одежды, только классика. Если вы опоздаете на собеседование, то о получении успешной работы на этом предприятии можно сразу забыть. Когда вы не приложили рекомендации от предыдущего работодателя к резюме, то возьмите их с собой и обязательно дайте ознакомиться с ними рекрутеру. Не перебивайте собеседника на полуслове, дайте изложить мысль, только потом отвечайте на поставленный вопрос.