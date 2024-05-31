tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:01

Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

Глава екатеринбургского «Жизньмарта» извинился за «тему с яйцами»

Владелец «Жизньмарта» извинился перед екатеринбуржцами за «тему с яйцами»

31 мая 2024, 15:01
Фото: 1MI

Глава екатеринбургского «Жизньмарта» извинился за «тему с яйцами»

Иван Зайченко принес извинения тем жителям Екатеринбурга, которых могло обидеть заявление об облизывании яиц в супермаркетах «Жизньмарт».

В своем Telegtam-канале Иван Зайченко написал, что тех, кто реально пострадал от отравления продуктами из «Жизньмарта», подвергли в сети насмешкам из-за его поста об облизывании яиц. И за это он посчитал нужным извиниться.

Я узнал, что покупатели, кто реально пострадал, совершенно незаслуженно подверглись насмешкам и шуткам в интернете. Я прошу перед ними за это прощения, — отметил Зайченко.

Ранее бизнесмен также заявил, что на горячую линию по вопросам отравления поступило около 300 звонков, однако 80% из них оказались фейковыми.

Владелец екатеринбургского «Жизньмарта» назвал фейками 80% обращений об отравлениях
Узнать подробнее

Напомним, что массово отравились продуктами из «Жизньмарта» 18 человек. Им Зайченко пообещал выплатить компенсацию в 1 млн рублей.

Читайте также:
Производства поставщиков «Жизньмарта» закрыты: решение приняли в РоспотребнадзореСуд закрыл четыре поставщика «Жизньмарта» в ЕкатеринбургеУ поваров нашли сальмонеллу: на 35 суток закрыт партнер «Жизньмарта» из Березовского
#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Отравление#Общепит#Владелец#Екатеринбург#Извинение#Жизньмарт#Массовое отравление в "Жизньмарте" в Екатеринбурге
Подпишитесь
Где в Тагиле самая вкусная клубника? Редакция TagilCity.ru провела дегустацию
Сегодня, 03:57
Депутаты ЕВРАЗ НТМК искали причины убыли населения из Тагила везде, но не в экологии
Сегодня, 10:10
ВГОК загрязняет воздух Нижнего Тагила и игнорирует предписание
Сегодня, 13:55
Метеочувствительным свердловчанам приготовиться: магнитная буря приближается к Земле
Сегодня, 13:41
Суд закрыл четыре поставщика «Жизньмарта» в Екатеринбурге
Сегодня, 13:23
Из украинского плена по обмену вернулись двое военнослужащих из Свердловской области
Сегодня, 12:44
"