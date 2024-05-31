Владелец «Жизньмарта» извинился перед екатеринбуржцами за «тему с яйцами»

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
В своем Telegtam-канале Иван Зайченко написал, что тех, кто реально пострадал от отравления продуктами из «Жизньмарта», подвергли в сети насмешкам из-за его поста об облизывании яиц. И за это он посчитал нужным извиниться.
Я узнал, что покупатели, кто реально пострадал, совершенно незаслуженно подверглись насмешкам и шуткам в интернете. Я прошу перед ними за это прощения, — отметил Зайченко.
Ранее бизнесмен также заявил, что на горячую линию по вопросам отравления поступило около 300 звонков, однако 80% из них оказались фейковыми.
Напомним, что массово отравились продуктами из «Жизньмарта» 18 человек. Им Зайченко пообещал выплатить компенсацию в 1 млн рублей.