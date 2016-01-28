Лучшие русские детективные сериалы последних лет

В первую очередь обратите внимание на проект «Обратная сторона Луны», над которым трудился замечательный режиссер Александр Котт. Этот фантастический детективный многосерийный фильм — первый опыт российских кинематографистов в деле свободного переложения иностранных картин, в данном случае — британского сериала «Жизнь на Марсе», выпущенного компанией ВВС. Сюжет знакомит с капитаном полиции Соловьевым, которого сбил преступник, находящийся в розыске. За ним-то и гнался главный герой. Когда он пришел в себя, то понял: попал в конец 1970-х, оказавшись в теле своего отца — советского милиционера. Парню надо во что бы то ни стало разобраться в произошедшем, но вначале ему не помешает адаптация. Посмотрите русский вариант ради удачной роли Павла Деревянко, а также для того, чтобы по достоинству оценить операторскую работу, спецэффекты, уникальный монтаж, заряжающий энергией саундтрек.