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Posted 28 января 2016, 07:40

Published 28 января 2016, 07:40

Modified 4 августа 2022, 21:35

Updated 4 августа 2022, 21:35

В Нижнем Тагиле реконструировали столовую на ул. Индустриальная (ФОТО)

28 января 2016, 07:40
Во время своего объезда Тагилстроевского района Сергей Носов посетил столовую №1 железнодорожной торговой компании, чтобы проследить за ходом реконструкции этого объекта.

Объект общепита, расположенный на улице Индустриальная, встретил главу города почти готовым к началу работы.

После капитального ремонта здание преобразилось снаружи и внутри. Как сообщает пресс-служба Администрации Нижнего Тагила, качество проведённых работ не вызвало нареканий у Сергея Носова.

После оформления всех документов столовая начнёт работать для тагильчан и гостей города.

Разумеется, этот ремонт - радостное событие. Возможно, в обновленном помещении будет так же произведен монтаж откосов. Оконные откосы являются неотъемлемой частью внутреннего убранства окна и создают особый уют и красоту помещения.

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