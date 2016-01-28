В Нижнем Тагиле реконструировали столовую на ул. Индустриальная (ФОТО)

Posted 28 января 2016, 07:40
Published 28 января 2016, 07:40
Modified 4 августа 2022, 21:35
Updated 4 августа 2022, 21:35
Объект общепита, расположенный на улице Индустриальная, встретил главу города почти готовым к началу работы.
После капитального ремонта здание преобразилось снаружи и внутри. Как сообщает пресс-служба Администрации Нижнего Тагила, качество проведённых работ не вызвало нареканий у Сергея Носова.
После оформления всех документов столовая начнёт работать для тагильчан и гостей города.
Разумеется, этот ремонт - радостное событие. Возможно, в обновленном помещении будет так же произведен монтаж откосов. Оконные откосы являются неотъемлемой частью внутреннего убранства окна и создают особый уют и красоту помещения.