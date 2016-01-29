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Posted 29 января 2016, 08:50

Published 29 января 2016, 08:50

Modified 14 декабря 2023, 15:52

Updated 14 декабря 2023, 15:52

В Екатеринбурге школьники нашли труп девушки в сугробе: следователи подозревают отравление этиловым спиртом

29 января 2016, 08:50
У погибшей остался годовалый ребенок.

В Екатеринбурге учеников школы № 105 на Химмаше сильно напугал труп неизвестной, лежавший неподалеку от учебного заведения в снегу. Малыши, нашедшие тело, в ужасе поняли, что девушка умерла, и поспешили рассказать об этом прохожим.

Проходил мимо, в этот момент позвали маленькие дети, говорят там человек мертвый лежит, - рассказывает очевидец Вячеслав Ваганов. - Подошел, из сугроба торчали руки с курткой. Лично мне это ничего не дало. Прежде чем звонить в полицию, пришлось убедиться, что это не манекен. А очень было похоже. Откопал лицо - девушка. Крови нигде не заметил. Она была просто лед.

Выяснилось, что девушка - это пропавшая 24 января 24-летняя екатеринбурженка. У нее остался годовалый сын.

Предварительно, девушка умерла от отравления этиловым спиртом, - рассказал «КП-Екатеринбург» руководитель следственного отдела по Чкаловскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области Евгений Шварев. - Признаков криминальной смерти на ее теле не обнаружено.

#Происшествия#Новости УрФО#Дети#Смерть#Труп#Девушка#Отравление#Этиловый спирт
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