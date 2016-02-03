Вызываем планшеты на дуэль: как правильно выбрать девайс?

Сегодня наша сеть развита настолько, что практически в любом месте можно получить надежные мобильные услуги и оставаться онлайн. При этом, чтобы запросы к качеству и скорости интернета были полностью удовлетворены, мы рекомендуем использовать современные планшеты и учитывать внешние факторы, которые также могут влиять на передачу данных отмечает директор по развитию инфраструктуры компании «МегаФон» на Урале Антон Щербаков.