В Нижнем Тагиле должников по административным штрафам все чаще отправляют в тюрьму

Это прискорбное и ошибочное мнение может стать роковым, так как только в 2015 году по решению суда 7 должников из Нижнего Тагила уже оказались за решеткой. Помимо обязательства уплатить штраф суд все чаще накладывает на провинившихся неплательщиков административный арест на 15 суток.