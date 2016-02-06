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Posted 6 февраля 2016, 05:40

Published 6 февраля 2016, 05:40

Modified 4 августа 2022, 21:35

Updated 4 августа 2022, 21:35

В Нижнем Тагиле должников по административным штрафам все чаще отправляют в тюрьму

6 февраля 2016, 05:40
В пятницу 5 февраля в администрации города, на аппаратном совещании, первый заместитель Главы города Владислав Пинаев потребовал у Глав районных администраций отчета по наложенным административным штрафам.

Ни для кого не секрет, что районные администрации штрафуют магазины за свалку мусора в неположенных местах, управляющие компании - за сосульки на крышах и грязь на контейнерных площадках, водителей - за парковку на детских площадках и газонах.

Правонарушителей вызывают на административные комиссии и выписывают штрафы. Как показывает практика, своевременно эти штрафы оплачивает менее половины провинившихся, остальные надеются, что рука закона их не достанет.

Это прискорбное и ошибочное мнение может стать роковым, так как только в 2015 году по решению суда 7 должников из Нижнего Тагила уже оказались за решеткой. Помимо обязательства уплатить штраф суд все чаще накладывает на провинившихся неплательщиков административный арест на 15 суток.

Владислав Пинаев подчеркнул, что должникам необходимо заранее разъяснять о последствиях их необдуманных действий и не доводить ситуацию до крайних мер.

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