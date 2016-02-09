Где можно купить оригинальную мебель "Пинскдрев" в Челябинске по цене производителя?

Настоящим прорывом в борьбе с мебельным фальсификатом стал запуск сайта www.pinskdrev.ru. Здесь найдется оригинальная белорусская мебель всем в Челябинске. Оставляя заказ на ресурсе, любой неподготовленный рядовой покупатель оградит себя от злоумышленников и не пополнит ряды их легкой добычи. Кроме того, каждый из представленных в каталоге предметов мебели полностью лишен необоснованных переплат, потому что все цены напрямую контролируются белорусским производителем. Официальный интернет-магазин предлагает клиентам как готовые интерьерные решения, так и отдельные предметы мебели. Самое главное – здесь продаются только оригинальные изделия от известного мебельного бренд-лидера из Беларуси.