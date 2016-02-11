Почему вам нужен «Ремонт у дилера»?

Posted 11 февраля 2016, 11:00
Published 11 февраля 2016, 11:00
Modified 4 августа 2022, 21:34
Updated 4 августа 2022, 21:34
Сумма выплаты будет уменьшена с учетом износа деталей — до 50 %. Вам потребуется доплачивать при ремонте.
Если в ДТП более двух участников, выплата производится только в судебном порядке.
Если у виновника ДТП нет полиса ОСАГО, в выплате откажут, и вам придется требовать деньги у виновника ДТП или оплачивать ремонт самостоятельно.
Проблем можно избежать, если у вас есть полис «Ремонт у дилера»!
Ремонт на СТОА официального дилера.
Устанавливаются новые оригинальные запчасти взамен старых: вам не придется доплачивать за износ деталей.
Восстановление автомобиля, даже если у виновника нет ОСАГО или в ДТП более двух участников.
Полис «Ремонт у дилера» действует, когда застрахованный водитель не виновен в ДТП и установлен виновник аварии.
Полис доступен водителям без ограничения по возрасту и стажу вождения при наличии полиса ОСАГО любой страховой компании. По полису могут быть застрахованы автомобили иностранного производства не старше 8 лет, отечественного производства — не старше 5 лет.
Страховая сумма и стоимость полиса
Вы можете по своему выбору застраховать автомобиль
на 160 тысяч рублей (стоимость полиса составит 2900 рублей)
на 250 тыс. руб. (3900 руб.)
на 500 тысяч рублей (6900 руб.)