Лечение алкоголизма и психологических зависимостей

Еще один недуг, который помогают преодолеть в клинике — никотиновая зависимость. В основе используемого метода лежит аппаратная стимуляция периферической нервной системы, а также работа врача-психотерапевта. В результате тяга к никотину пропадает без осложнений со стороны центральной нервной системы и психики. Процедура лечения абсолютно безболезненна. В терапии не применяются никотиносодержащие вещества.