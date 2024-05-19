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Published Сегодня, 13:09

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Прокуратура проверяет новость о травме сотрудника в аэропорту Екатеринбурга

Травмой техника при взлете самолета в «Кольцово» заинтересовалась прокуратура

19 мая 2024, 13:09
Фото: 1MI

Прокуратура проверяет новость о травме сотрудника в аэропорту Екатеринбурга

Техник, который готовил самолет к рейсу Екатеринбург-Бишкек, отправлен в больницу с переломом ноги. Расследовать инцидент будет транспортная прокуратура.

Лайнер А-320 «Уральских авиалиний» начал движение и при этом наехал правой стойкой шасси на человека из обслуживающего персонала, проинформировали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

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У мужчины повреждена конечность, он находится в больнице. Рейс, который должен был вылететь в Бишкек в 6 утра, в итоге вылетел в 9:39. При этом весь экипаж воздушного судна после инцидента был отстранен.

Ранее в Кольцово на 12 часов задержали рейс Екатеринбург-Пхукет.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Транспорт#Проверка#Травма#Прокуратура#Наезд#Самолет#Аэропорт «Кольцово»#Екатеринбург#Перелом ноги#Шасси#Техник#Экипаж
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