Травмой техника при взлете самолета в «Кольцово» заинтересовалась прокуратура

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Лайнер А-320 «Уральских авиалиний» начал движение и при этом наехал правой стойкой шасси на человека из обслуживающего персонала, проинформировали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
У мужчины повреждена конечность, он находится в больнице. Рейс, который должен был вылететь в Бишкек в 6 утра, в итоге вылетел в 9:39. При этом весь экипаж воздушного судна после инцидента был отстранен.
Ранее в Кольцово на 12 часов задержали рейс Екатеринбург-Пхукет.