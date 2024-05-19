Самолет окружили скорые: в порту Екатеринбурга задержали вылет авиалайнера в Киргизию

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Самолет до Бишкека утром, 19 мая, уже началась выруливать на полосу, когда произошла экстренная ситуация, пишет Ura.ru со ссылкой на очевидца.
О некоей «неприятности», которая случилась после руления, проинформировали пассажиров. Также объявили, что понадобится замена экипажа, после этого к авиалайнеру съехались машины с медиками.
По расписанию самолет должен был взлететь в 6:15, однако рейс задержался до 8:00. Как позднее пояснили в пресс-службы «Кольцово», во время захода на взлет бортовой техник получил травму ноги.
7 мая рейс Екатеринбург-Египет задержали на 9 часов из-за поломки воздушного судна.