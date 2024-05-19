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В Кольцово к самолету «Уральских авиалиний» съехались скорые

Самолет окружили скорые: в порту Екатеринбурга задержали вылет авиалайнера в Киргизию

19 мая 2024, 05:27
Фото: 1MI

В Кольцово к самолету «Уральских авиалиний» съехались скорые

Машины скорой помощи съехались к самолету «Уральских авиалиний». Взлет был отложен более чем на полтора часа.

Самолет до Бишкека утром, 19 мая, уже началась выруливать на полосу, когда произошла экстренная ситуация, пишет Ura.ru со ссылкой на очевидца.

О некоей «неприятности», которая случилась после руления, проинформировали пассажиров. Также объявили, что понадобится замена экипажа, после этого к авиалайнеру съехались машины с медиками.

По расписанию самолет должен был взлететь в 6:15, однако рейс задержался до 8:00. Как позднее пояснили в пресс-службы «Кольцово», во время захода на взлет бортовой техник получил травму ноги.

7 мая рейс Екатеринбург-Египет задержали на 9 часов из-за поломки воздушного судна.

В Кольцово в Екатеринбурге пассажирка умерла в самолете после задержки рейса
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#Дарья Бобровицкая#Транспорт#Травма#Скорая помощь#Задержание#Самолет#Аэропорт «Кольцово»#Рейс#Задержка вылета#Екатеринбург#Задержка рейса#Экипаж
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