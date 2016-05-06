Преимущества двутавровой балки над другими

Кроме того, в строительстве промышленном, шахтном и жилом используются балки с перфорированной стенкой. Их получают путем разрезания изделия по ломаной линии. Вес таких балок практически не отличается от стандартных, однако прочность выше. Их часто используют при строительстве больших пролетов сводов и кровли. Каждый из этих видов имеет свою маркировку. Поэтому перед применением необходимо обратить на это внимание.