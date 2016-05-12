Ученики одной из школ привели в порядок Пионерский сквер на Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Часто бываю в Пионерском сквере на Вагонке, расположенном между пр. Дзержинского и ул. Правды. Летом там много зелени и спокойно, а весной невозможно находиться. Кругом запустение, всё загажено бутылками и окурками. Может быть, это единственное место на Вагонке, для приведения в порядок требуется немного: убрать мусор, поставить скамейки, почистить фонтан написала тагильчанка Мария в редакцию портала TagilCity.ru.