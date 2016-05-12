Ученики одной из школ привели в порядок Пионерский сквер на Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Posted 12 мая 2016, 11:20
Published 12 мая 2016, 11:20
Modified 24 февраля, 07:54
Updated 24 февраля, 07:54
Часто бываю в Пионерском сквере на Вагонке, расположенном между пр. Дзержинского и ул. Правды. Летом там много зелени и спокойно, а весной невозможно находиться. Кругом запустение, всё загажено бутылками и окурками. Может быть, это единственное место на Вагонке, для приведения в порядок требуется немного: убрать мусор, поставить скамейки, почистить фонтан написала тагильчанка Мария в редакцию портала TagilCity.ru.
Журналисты TagilCity.ru побывали в сквере и сделали фотографии.
В Администрации Дзержинского района следующим образом прокомментировали состояние сквера:
Судьба Пионерского сквера волнует всех местных жителей, в том числе и Администрацию Дзержинского района. Мы прекрасно понимаем, что любимый жителями района уголок нужно восстанавливать. Решить данную проблему возможно только при условии финансирования. В первую очередь требуется финансирование проектно-сметной документации, а в дальнейшем и всех работ по демонтажу и благоустройству.
Что касается того, почему в Пионерском сквере не работает фонтан, в Администрации объяснили следующее:
На сегодняшний день его оборудование находится в аварийном состоянии. Требуется восстановление питающего водовода и установка нового технологического оборудования.
Если масштабная реконструкция действительно требует больших средств, то чистота сквера — забота не только неравнодушных тагильчан, но и городских властей.
На основании муниципального контракта от 12.01.2016 №59 генеральным подрядчиком по содержанию данного сквера является ООО «УБТ-Сервис». В соответствии с условиями контракта механическая уборка тротуаров проводится 2 раза в месяц, сбор случайного мусора 2 раза в месяц, уборка листвы 1 раз в полгода, уборка урн 1 раз в неделю. В рамках проведения «Дней защиты окружающей среды» уборка территории сквера была осуществлена учащимися МАОУ СОШ №9 рассказали о проделанной работе в Администрации Дзержинского района.
Сегодня журналисты TagilCity.ru побывали в сквере. Там действительно стало значительно чище, а пришедшая на Урал весна добавила скверу краски зелени.
Фотографии от 12.05.2016 года.
© Эрик Х., TagilCity.ru