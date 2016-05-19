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Posted 19 мая 2016, 11:50

Published 19 мая 2016, 11:50

Modified 24 февраля, 07:55

Updated 24 февраля, 07:55

Жительница Кушвы случайно сожгла своего возлюбленного и его мать (ФОТО)

19 мая 2016, 11:50
За свою неосторожность, которая стала причиной смерти двух человек, гражданке грозит четыре года колонии.

Сыщики Кушвы расследуют уголовное дело в отношении женщины из поселка Азиатская.

По данным следствия, 5 мая на месте сгоревшего дома пожарные нашли два обгоревших тела. Погибшими оказались 48-летний мужчина и его 69-летняя мать.

Как оказалось, подозреваемая подожгла кучу мусора во дворе и ушла, оставив костер без присмотра. В одной из квартир дома спали сожитель женщины и её пожилая мать. Огонь с подожженной кучи перекинулся на жилье, вследствие чего семья заживо сгорела.

© Тимофей Данилов, TagilCity.ru

#Происшествия#Кушва#Пожар#Свердловская область#Смерть#Город#Уголовное дело#Мать#Мусор#Сожитель
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