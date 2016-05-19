Жительница Кушвы случайно сожгла своего возлюбленного и его мать (ФОТО)

Как оказалось, подозреваемая подожгла кучу мусора во дворе и ушла, оставив костер без присмотра. В одной из квартир дома спали сожитель женщины и её пожилая мать. Огонь с подожженной кучи перекинулся на жилье, вследствие чего семья заживо сгорела.