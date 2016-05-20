5 человек погибли на свердловских дорогах за сутки (ФОТО)

В больницу доставили и лихача, устроившего ДТП. Он скончался в реанимации через несколько часов. По словам сотрудников ГИБДД, у водителя иномарки наблюдались симптомы алкогольного опьянения. То, что погибший был пьян, подтвердили его родственники.