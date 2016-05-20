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Posted 20 мая 2016, 06:20

Published 20 мая 2016, 06:20

Modified 24 февраля, 07:55

Updated 24 февраля, 07:55

5 человек погибли на свердловских дорогах за сутки (ФОТО)

20 мая 2016, 06:20
Виновником одной из дорожных трагедий стал пьяный водитель.

Смертельное ДТП произошло под Алапаевском вчера вечером. Водитель «Toyota Corolla» выскочил на встречную полосу и столкнулся с ВАЗом 10-й модели. После этого в отечественное авто врезалась «Toyota Carina», которая двигалась следом.

Жертвой дорожной аварии стал 29-летний водитель «Lada». Его пассажирка госпитализирована с тяжелыми травмами. Помимо этого, в салоне российского легкового автомобиля была 5-летняя девочка. Ребенок не пострадал, потому что сидел в детском кресле.

В больницу доставили и лихача, устроившего ДТП. Он скончался в реанимации через несколько часов. По словам сотрудников ГИБДД, у водителя иномарки наблюдались симптомы алкогольного опьянения. То, что погибший был пьян, подтвердили его родственники.

На трассе Артёмовский — Арамашево сегодня утром погибли двое. На дороге занесло ВАЗ-2112, и авто вылетело на обочину и перевернулось. Два человека, находящихся в салоне, вылетели на дорогу — оба не пристегнулись ремнями безопасности.

Похожее ДТП случилось в Белоярском районе. Там сегодня в 6 часов утра ВАЗ-21134 улетел в кювет. В ГИБДД сообщают, что погибший водитель превысил скорость и не смог совладать с управлением, когда авто занесло.

© Тимофей Данилов, TagilCity.ru

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