В Нижнем Тагиле на 50% выросло число усыновленных детей

В целях обеспечения жильем детей-сирот на условиях социального найма и исполнения решений суда Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области для граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2013-2016 г.г. были приобретены 113 квартир во вновь построенных жилых домах. Дома по улицам Черноисточинское шоссе, 71, 73,77; Октябрьский проспект, 12 и Оплетина были введены в эксплуатацию в разные периоды с 2013 по 2016 годы.