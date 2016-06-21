В Нижнем Тагиле на 50% выросло число усыновленных детей

По данным управления социальных программ и семейной политики Администрации Нижнего Тагила, в 2015 году в детских домах города числился 341 ребенок. В 2014 году этот показатель составлял 344 человека.
В течение минувшего 2015 года из учреждений Нижнего Тагила было усыновлено 30 детей, годом ранее детей, нашедших семью, было всего 20.
Как сообщают специалисты, ни в 2015, ни в 2014 году не было возвратов усыновленных детей: все подопечные остались в семьях, которые их приняли.
В целях обеспечения жильем детей-сирот на условиях социального найма и исполнения решений суда Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области для граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2013-2016 г.г. были приобретены 113 квартир во вновь построенных жилых домах. Дома по улицам Черноисточинское шоссе, 71, 73,77; Октябрьский проспект, 12 и Оплетина были введены в эксплуатацию в разные периоды с 2013 по 2016 годы.
Как отмечает начальник отдела по учету и распределению жилья Администрации Нижнего Тагила Викторина Пырина, на указанные квартиры заключены и выданы договоры социального найма жилых помещений.
По данным начальника Управления социальных программ и семейной политики Администрации Нижнего Тагила Лии Мигуновой, в 2014 году дети-сироты Нижнего Тагила получили жилье в нескольких домах по улице Чернышевского. Туда были заселены 42 человека. Еще 24 сироты получили жилье в поселке Новоасбест по ул. Бажова. Таким образом, 66 детей-сирот в 2014 году были обеспечены жильем.
В 2015 году этот показатель изменился: жилье было предоставлено для 36 человек. Из них 33 человека поселились на ул. Оплетина, а еще трое были направлены в два дома на ул. Чернышевского.
На данный момент в Нижнем Тагиле все решения суда по вопросу обеспечения жильем за счет средств областного бюджета граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам социального найма, исполнены.
С января 2013 года учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Свердловской области, осуществляет Министерство социальной политики Свердловской области. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Свердловской области, осуществляет Управление социальной политики по городу Нижний Тагил и Пригородному району.
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