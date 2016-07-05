Под Ивделем водитель газели влетел в грузовик: погиб омский дальнобойщик (ФОТО)

Дорожная трагедия случилась накануне утром, 4 июля, на трассе «Ивдель — ХМАО». 28-летний водитель «ГАЗ-2705», выскочив на на полосу встречного движения, врезался в «Урал ИВЕКО». Большегрузом управлял 57-летний житель Омска, который вез груз в Югорск. От удара «Урал» сначала занесло, после чего грузовик зацепил отбойник и перевернулся. А «ГАЗ» откинуло на противоположное ограждение, и автомобиль загорелся.