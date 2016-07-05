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Posted 5 июля 2016, 06:15

Published 5 июля 2016, 06:15

Modified 24 февраля, 07:58

Updated 24 февраля, 07:58

Под Ивделем водитель газели влетел в грузовик: погиб омский дальнобойщик (ФОТО)

5 июля 2016, 06:15
Оба водителя неоднократно нарушали ПДД.

Дорожная трагедия случилась накануне утром, 4 июля, на трассе «Ивдель — ХМАО». 28-летний водитель «ГАЗ-2705», выскочив на на полосу встречного движения, врезался в «Урал ИВЕКО». Большегрузом управлял 57-летний житель Омска, который вез груз в Югорск. От удара «Урал» сначала занесло, после чего грузовик зацепил отбойник и перевернулся. А «ГАЗ» откинуло на противоположное ограждение, и автомобиль загорелся.

Омский водитель скончался на месте, а свердловчанин получил перелом бедра и спинки носа.

По данным регионального ГИБДД, погибший мужчина за год 4 раза нарушал правила ПДД. В частности, правила перевозки груза. Водитель легкового автомобиля несколько лет назад был лишен прав за пьяную езду. Кроме того, он дважды превышал скорость на дорогах.

За последние дни выезд на встречную полосу уже становился причиной дорожной трагедии в регионе. Так, в субботу в ДТП под Екатеринбургом скончался водитель легкового авто

© Тимофей Данилов, TagilCity.ru

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