tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 июля 2016, 07:15

Published 5 июля 2016, 07:15

Modified 24 февраля, 07:58

Updated 24 февраля, 07:58

Проблемы с водоснабжением и канализацией в поселке Покровское-1 под Нижним Тагилом могут быть решены в течение лета (ФОТО)

5 июля 2016, 07:15
Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов провел выездное совещание в Покровском-1. На встрече он обозначил приоритетные задачи, которые связаны с благоустройством и жизнеобеспечением поселка.

Во время визита градоначальника были обсуждены вопросы улучшения работы систем водо- и теплоснабжения, ремонта объектов социального значения, а также транспортного обслуживания жителей поселка.

К примеру, было принято решение за июль отремонтировать кровлю насосной станции. Старую водонапорную башню предложили больше не использовать. Чтобы решить проблему, связанную с подачей воды в квартиры на верхних этажах домов, будут закуплены частотные преобразователи и резервный насос.

Помимо этого, в течение лета будет приведен в надлежащее состояние теплоузел и завершены работы по изоляции обновленной теплотрассы. Также, предполагается, что до августа завершится ремонт пищеблока в детском саду, а во втором полугодии в фельдшерско-акушерском пункте будет произведена замена пола.

По мнению мэра, сейчас одна из важнейших задач — восстановить в поселке систему водоотведения. В настоящее время есть проект на 90 миллионов рублей по ремонту канализации, однако движения по нему нет — область на эти цели денег не выделяет. А восстановление системы водоотведения, по словам Носова, решит как бытовой, так и экологический вопросы. Ведь утечки с канализационного сектора загрязняют окружающую среду.

В августе глава города вновь приедет в Покровское-1, чтобы проверить, как протекает работа по выданным поручениям.

© Тимофей Данилов, TagilCity.ru

#Общество#Нижний Тагил#Город#Благоустройство#Водоснабжение#Ремонт#Лето#Совещание#Канализация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика