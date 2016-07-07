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Posted 7 июля 2016, 04:25

Published 7 июля 2016, 04:25

Modified 24 февраля, 07:58

Updated 24 февраля, 07:58

7 автомобилей разбились на трассе под Екатеринбургом: 3 человека получили травмы (ФОТО)

7 июля 2016, 04:25
Дорожные инспекторы отмечаю, что на участке, где произошло ДТП, производится ремонт дороги — все автомобили едут по одной полосе.

Во второй половине дня 7 июля уральские автолюбители стали участниками массовой аварии на автодороге Екатеринбург — Шадринск — Курган. ДТП устроил 38-летний водитель Nissan Condor.

В пресс-службе свердловского ГИБДД рассказали, что грузовик ехал в сторону Каменск-Уральского. Транспорт превысил скорость, поэтому врезался в Ford Focus, который стоял на обочине. От удара иномарка отлетела в Honda и далее по цепочке: «японец» врезался в Skoda Yeti, та — в ГАЗ. Наконец, отечественное авто наехало на еще одну Honda. Таким образом, грузовик Nissan Condor собрал в «паровозик» 6 легковых автомобилей.

В аварии пострадали 3 человека: водитель Focus сломала нос и получила сотрясение мозга. У автолюбителя, который сидел за рулем Skoda, ушиб грудной клетки, а у его пассажирки — ушиб локтевого сустава.

© Тимофей Данилов, TagilCity.ru

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