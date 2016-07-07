7 автомобилей разбились на трассе под Екатеринбургом: 3 человека получили травмы (ФОТО)

В пресс-службе свердловского ГИБДД рассказали, что грузовик ехал в сторону Каменск-Уральского. Транспорт превысил скорость, поэтому врезался в Ford Focus, который стоял на обочине. От удара иномарка отлетела в Honda и далее по цепочке: «японец» врезался в Skoda Yeti, та — в ГАЗ. Наконец, отечественное авто наехало на еще одну Honda. Таким образом, грузовик Nissan Condor собрал в «паровозик» 6 легковых автомобилей.