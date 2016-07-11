9-летняя девочка травмировалась в ДТП под Асбестом: сбежавшего виновника аварии в полицию привела его мать (ФОТО)

На следующий день водителя ВАЗа в отдел полиции привела его мать. Оказалось, что за молодым человеком числится 37 административных нарушений. Помимо этого, он не оплатил 11 штрафов. Сейчас к его «коллекции» нарушений добавятся еще два: вина за само ДТП, а также за то, что покинул место аварии.