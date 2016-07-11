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Posted 11 июля 2016, 08:20

Published 11 июля 2016, 08:20

Modified 24 февраля, 07:59

Updated 24 февраля, 07:59

9-летняя девочка травмировалась в ДТП под Асбестом: сбежавшего виновника аварии в полицию привела его мать (ФОТО)

11 июля 2016, 08:20
По информации регионального ГИБДД, молодой человек за 6 лет привлекался к административной ответственности 37 раз.

Столкновение ВАЗ-2108 с Opel Vectra произошло в субботу вечером на трассе Асбест-Рефтинский. Отечественный автомобиль, под управлением 25-летнего парня, выехал на встречную полосу. Второй водитель заметил «восьмерку», которая неслась ему в лоб, и попытался увернуться и экстренно затормозить. Однако избежать столкновения не удалось.

После аварии виновник ДТП бросил свой поврежденный транспорт с пассажирами и покинул место происшествия. 9-летняя девочка, которая ехала в иномарке, получила перелом лобной кости. Инспекторы выяснили, что была нарушена перевозка ребенка: хотя девочка и была пристегнута ремнем безопасности, его верхняя диагональ заведена за руку. Как пояснили родители, это сделано для того, чтобы ремень не давил шею дочери.

На следующий день водителя ВАЗа в отдел полиции привела его мать. Оказалось, что за молодым человеком числится 37 административных нарушений. Помимо этого, он не оплатил 11 штрафов. Сейчас к его «коллекции» нарушений добавятся еще два: вина за само ДТП, а также за то, что покинул место аварии.

© Тимофей Данилов, TagilCity.ru

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