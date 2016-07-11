Щебень и песок для строительных объектов

На любой стройке нужен также и щебеночный продукт, который бывает разных видов и фракций. Главными разновидностями щебенки являются гранитная, известняковая и гравийная продукция. Они сильно отличаются по прочности и цене. Гранитный щебень — это самый прочный материал. Однако у него высокая цена. Поэтому гранитный материал применяют не очень часто и используют только тогда, когда требуется сверхпрочная поверхность. Например, на взлетных полосах аэродромов. Замешивая бетонный раствор с таким щебнем, мелкие камушки, имеющие игольчатую форму, отлично сцепляются с бетоном.