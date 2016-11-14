Деньги до зарплаты на карту. Заявки

Все же отложив 1-3 тыс. до зарплаты, порой вспоминаешь о дне рождения давней подруги или возникает необходимость срочно отремонтировать авто. А порой совершенно невозможно отказать себе в очень выгодной покупке на тотальной распродаже, которая предлагает скидки до 80%, но уже заканчивается. Ждать деньги до зарплаты можно, если холодильник дома забит продуктами, а в карманах достаточно мелочи на оплату проезда. Но часто даже этих копеек не остается. 71% обывателей берет безотказные моментальные микрозаймы, чаще через финансовые площадки, чтобы легко покрыть текущие расходы. А 29% горожан предпочитает одалживать финансы у знакомых по старинке, получая желаемую помощь лишь в 4% случаев.