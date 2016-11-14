tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 ноября 2016,, 04:25

Published 14 ноября 2016,, 04:25

Modified Вчера, 19:54

Updated Вчера, 19:54

Деньги до зарплаты на карту. Заявки

14 ноября 2016, 04:25
Планируя личный бюджет, отложить 2-3 тыс. на непредвиденные расходы не всегда получается. Коммуналка, кредиты, еженедельная закупка продуктов на всю семью, попутные расходы — далеко не все ежемесячные траты среднестатистического обывателя.

Все же отложив 1-3 тыс. до зарплаты, порой вспоминаешь о дне рождения давней подруги или возникает необходимость срочно отремонтировать авто. А порой совершенно невозможно отказать себе в очень выгодной покупке на тотальной распродаже, которая предлагает скидки до 80%, но уже заканчивается. Ждать деньги до зарплаты можно, если холодильник дома забит продуктами, а в карманах достаточно мелочи на оплату проезда. Но часто даже этих копеек не остается. 71% обывателей берет безотказные моментальные микрозаймы, чаще через финансовые площадки, чтобы легко покрыть текущие расходы. А 29% горожан предпочитает одалживать финансы у знакомых по старинке, получая желаемую помощь лишь в 4% случаев.

Зарплата не за горами, но деньги нужны сейчас

Тогда используйте зарплатный пластик или любую другую карту, чтобы получить необходимые финансы за 5-15 минут. Оформив микрозайм с планшета (телефона) или ПК (ноутбука) онлайн, срочные деньги на карту можно ожидать почти сразу. Небольшие задержки до 20-60 мин. редки, но возможны, что связано со скоростью работы вашего банка (ведущего карту). Микрофинансовый фонд обеспечивает:

  • перевод запрошенной суммы моментально по подтвержденному запросу на малый займ;
  • отсутствие задержек на согласование оферты (одобрение за 3 мин., перевод за 5-7 мин.);
  • удаленный доступ пользователя к кредитным средствам (не требуется посещать офис МФО);
  • деньги без проверок официальной занятости, «белой» зарплаты, регистрации в городе пребывания;
  • индивидуальные параметры каждой сделки (пользователь сам формирует условия займа).

О назначении микрокредита МФО не спросит и подолгу изучать документы не станет. Обычно займы до зарплаты укладываются в скромные суммы до 5-7 тыс. руб. Их организации охотно выдадут работающим гражданам, поскольку вернуть малый займ по умолчанию способен каждый трудоустроенный горожанин. Главное иметь стабильный источник дохода. Какая у вас зарплата, серая она или белая, не важно.

 

Займ на карту: удобно получать, легко возвращать

Получив микрозаем до зарплаты на банковскую карту, вы можете сразу расходовать перевод на свои потребности. Никаких ограничений на пользование кредитными средствами не накладывается: доступны платежи в интернете, расчет картой в магазине, снятие наличных, переводы родным. Это только ваши деньги, которые нужно будет вернуть через 1-30 дней, как и обычный долг по старинке.

Возврат микрозайма не менее удобен, чем его получение. Окончательную сумму долга (включая небольшой процент) можно перевести в МФО с той же карты через интернет-банкинг. Или погасить заем другими способами: электронные валюты, наличные в кассу МФО, другим банковским счетом. Следующий микрозайм до зарплаты будет для вас еще выгоднее, чем предыдущий: МФО ценят постоянных клиентов и планомерно снижают для них процентную ставку.

Все же, если Вы планируете оформить микрозайи, то рекомендуем данный сервис от Альянс Кредит, где есть описание, сравнение, отзывы и рекомендации.

#Общество#Maurice
Подпишитесь
Уже вторую неделю: выбросы вблизи ЕВРАЗ НТМК шкалят перед приездом Путина в Тагил
14 февраля, 13:46
В мэрии Екатеринбурга рассказали, стоит ли горожанам ждать продления подземки
Вчера, 10:30
На 52% взлетела за год цена на яйца в Свердловской области
Вчера, 09:48
Оторвут с руками: в Свердловской области остро не хватает дворников, врачей и поваров
Вчера, 09:20
До 100 тысяч рублей выросло пособие для контрактников Свердловской области
Вчера, 11:58
ВТБ Лизинг предлагает максимальные скидки на автомобили BAIC и KAIYI в феврале
13 февраля, 04:00