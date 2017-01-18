Общественный порядок в период Крещенских праздников будут охранять 1200 свердловских полицейских

Posted 18 января 2017, 12:30
Published 18 января 2017, 12:30
Modified 4 августа 2022, 21:27
Updated 4 августа 2022, 21:27
В зону контроля МУ МВД «Нижнетагильское» попадают проруби в акватории Нижнетагильского пруда и на Верхнем пруду в Большой Лае. Все места массового пребывания граждан будут должным образом обследованы и проверены кинологами, взрывотехниками и спасателями.
Всего в Нижнем Тагиле охранять порядок будут около 300 правоохранителей и 1200 по всей области, следить за безопасностью дорожного движения у храмов и вблизи мест купания будут сотрудники ГИБДД.
18 и 19 января на территории нашей области будут функционировать около 140 крещенских купелей. Ожидается, что в праздничных службах и купаниях ночью примут участие порядка 22 тысяч жителей Среднего Урала и 13 тысяч в дневное время.
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