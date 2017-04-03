Взрыв на предприятии в Верхнем Тагиле привел к пожару и смерти одного из сотрудников

Posted 3 апреля 2017, 04:05
Published 3 апреля 2017, 04:05
Modified 14 декабря 2023, 15:52
Updated 14 декабря 2023, 15:52
Площадь возгорания превысила 60 кв. м. В тушении огня принимали участие 4 единицы техники и 15 единиц личного состава, пишет ТАСС.
Установлено: в огне погиб один рабочий, еще трое госпитализированы в медучреждение в тяжелом состоянии. Погибший и один из госпитализированных – граждане Узбекистана, двое других – граждане России.
В настоящий момент тушение огня завершено. Возбуждено уголовное делопроизводство по ст. 216 УК РФ. Обстоятельства инцидента устанавливаются. Дело находится на контроле у прокуратуры области.
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