Взрыв на предприятии в Верхнем Тагиле привел к пожару и смерти одного из сотрудников

Минувшей ночью на предприятии в Верхнем Тагиле произошло ЧП – взорвался котел по переплавке металла, что привело к возникновению пожара.

Площадь возгорания превысила 60 кв. м. В тушении огня принимали участие 4 единицы техники и 15 единиц личного состава, пишет ТАСС. Установлено: в огне погиб один рабочий, еще трое госпитализированы в медучреждение в тяжелом состоянии. Погибший и один из госпитализированных – граждане Узбекистана, двое других – граждане России. В настоящий момент тушение огня завершено. Возбуждено уголовное делопроизводство по ст. 216 УК РФ. Обстоятельства инцидента устанавливаются. Дело находится на контроле у прокуратуры области. © TagilCity.ru