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Posted 11 апреля 2017, 12:05

Published 11 апреля 2017, 12:05

Modified 4 августа 2022, 21:25

Updated 4 августа 2022, 21:25

План реабилитации Черноисточинского и Верхневыйского водохранилищ был одобрен экспертной группой на заседании в Екатеринбурге

11 апреля 2017, 12:05
Сергей Носов в Екатеринбурге принял участие в заседании экспертной группы, которая обсудила вопросы разработки концессионного соглашения на объекты водоснабжения и водоотведения города.

На повестке дня был вопрос об обеспечении тагильчан чистой питьевой водой и реабилитации Черноисточинского и Верхневыйского водохранилищ.

Эксперты одобрили финансово-экономическую модель, которая позволяет при минимальном участии регионального и муниципального бюджета провести реконструкцию системы водоснабжения города на сумму 20 млрд руб., с последующим возвратом инвестиций.

Конкурс на заключение концессионного соглашения будет размещен до декабря текущего года.

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