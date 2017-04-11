План реабилитации Черноисточинского и Верхневыйского водохранилищ был одобрен экспертной группой на заседании в Екатеринбурге

Сергей Носов в Екатеринбурге принял участие в заседании экспертной группы, которая обсудила вопросы разработки концессионного соглашения на объекты водоснабжения и водоотведения города.

На повестке дня был вопрос об обеспечении тагильчан чистой питьевой водой и реабилитации Черноисточинского и Верхневыйского водохранилищ. Эксперты одобрили финансово-экономическую модель, которая позволяет при минимальном участии регионального и муниципального бюджета провести реконструкцию системы водоснабжения города на сумму 20 млрд руб., с последующим возвратом инвестиций. Конкурс на заключение концессионного соглашения будет размещен до декабря текущего года. © TagilCity.ru Материалы по теме