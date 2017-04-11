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Posted 11 апреля 2017,, 04:10

Published 11 апреля 2017,, 04:10

Modified Вчера, 19:49

Updated Вчера, 19:49

Вечеринка в стиле Pizza

11 апреля 2017, 04:10
Вкусы россиян и итальянцев во многом совпадают, поэтому любовь к итальянским национальным блюдам — это общее, что есть у наших народов. У россиян вызывает восторг все, что связано с этой удивительной культурой — кулинария, одежда, юмор, дизайн.

Вы любите итальянскую кухню? Вкусы россиян и итальянцев во многом совпадают, поэтому любовь к итальянским национальным блюдам — это общее, что есть у наших народов. Как правило, у россиян вызывает восторг все, что связано с этой удивительной культурой — кулинария, одежда, юмор, дизайн. Но самое большое впечатление оказывает шедевр итальянской кулинарии — пицца. Ее сегодня можно попробовать в специальных заведениях — пиццериях в любом российском городе. Из широкого ассортимента можно выбрать и заказать пиццу и в городе Тюмени http://tumen.dostavka-perchini.ru/catalog/pizza/. Огромной популярностью пользуются у молодежи вечеринки в стиле Pizza, которые отличаются итальянской тематикой в оформлении и стиле проведения.

Оформление итальянской вечеринки

Если вы собираете полноценную тематическую вечеринку, потребуется соответствующие декор, сценарий, меню. Заранее озадачьте гостей, прислав им нестандартные открытки-приглашения в виде куска пиццы и предупредив о теме вечера.

Декорирование стола и оформление комнаты включает цвета итальянского флага — красный, зеленый, белый. Таких цветов закупаются воздушные шарики, салфетки, столовый текстиль. В дизайне могут быть использованы маленькие флажки. Украсят праздничный стол и традиционные для Италии продукты — красные помидоры, оливки, виноград, апельсины. Красиво и аппетитно смотрятся разноцветные макароны.

Для игр во время вечеринки может широко использоваться национальная тематика. Можно придумать массу конкурсов с использованием итальянских песен, в исполнении Адриано Челентано и Тото Кутуньо. Придумайте интересные вопросы для викторины, связанные с итальянской историей и географией. Если есть возможность, проведите дегустацию вин из различных регионов Италии. Все это будет познавательно и интересно. В программу вечера может входить итальянский карнавал, различные представления и сценки.

Выбор итальянских блюд для вечеринки

В меню, предлагаемом на заказ, есть все, что нужно для хорошей вечеринки в итальянском стиле. Но жемчужиной стола, конечно, является пицца. На тематический вечер рекомендуем взять наиболее традиционные ее виды — «Папперони», «4 сыра», «Ди Маре». К итальянской лепешке больше всего подойдут соответствующие вина. Если она с мясной начинкой, лучше купить сухое красное вино, для блюда с морепродуктами — белое. К десертной пицце рекомендуется розовое вино.

#Общество#Maurice
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