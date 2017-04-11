Вечеринка в стиле Pizza

Posted 11 апреля 2017,, 04:10
Published 11 апреля 2017,, 04:10
Modified Вчера, 19:49
Updated Вчера, 19:49
Вы любите итальянскую кухню? Вкусы россиян и итальянцев во многом совпадают, поэтому любовь к итальянским национальным блюдам — это общее, что есть у наших народов. Как правило, у россиян вызывает восторг все, что связано с этой удивительной культурой — кулинария, одежда, юмор, дизайн. Но самое большое впечатление оказывает шедевр итальянской кулинарии — пицца. Ее сегодня можно попробовать в специальных заведениях — пиццериях в любом российском городе. Из широкого ассортимента можно выбрать и заказать пиццу и в городе Тюмени http://tumen.dostavka-perchini.ru/catalog/pizza/. Огромной популярностью пользуются у молодежи вечеринки в стиле Pizza, которые отличаются итальянской тематикой в оформлении и стиле проведения.
Если вы собираете полноценную тематическую вечеринку, потребуется соответствующие декор, сценарий, меню. Заранее озадачьте гостей, прислав им нестандартные открытки-приглашения в виде куска пиццы и предупредив о теме вечера.
Декорирование стола и оформление комнаты включает цвета итальянского флага — красный, зеленый, белый. Таких цветов закупаются воздушные шарики, салфетки, столовый текстиль. В дизайне могут быть использованы маленькие флажки. Украсят праздничный стол и традиционные для Италии продукты — красные помидоры, оливки, виноград, апельсины. Красиво и аппетитно смотрятся разноцветные макароны.
Для игр во время вечеринки может широко использоваться национальная тематика. Можно придумать массу конкурсов с использованием итальянских песен, в исполнении Адриано Челентано и Тото Кутуньо. Придумайте интересные вопросы для викторины, связанные с итальянской историей и географией. Если есть возможность, проведите дегустацию вин из различных регионов Италии. Все это будет познавательно и интересно. В программу вечера может входить итальянский карнавал, различные представления и сценки.
В меню, предлагаемом на заказ, есть все, что нужно для хорошей вечеринки в итальянском стиле. Но жемчужиной стола, конечно, является пицца. На тематический вечер рекомендуем взять наиболее традиционные ее виды — «Папперони», «4 сыра», «Ди Маре». К итальянской лепешке больше всего подойдут соответствующие вина. Если она с мясной начинкой, лучше купить сухое красное вино, для блюда с морепродуктами — белое. К десертной пицце рекомендуется розовое вино.