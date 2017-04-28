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Posted 28 апреля 2017, 05:50

Published 28 апреля 2017, 05:50

Modified 4 августа 2022, 21:25

Updated 4 августа 2022, 21:25

Правила пожарной безопасности напомнили юным тагильчанам на Всероссийском открытом уроке ОБЖ (ФОТО)

28 апреля 2017, 05:50
Инспектора по пожарному надзору Свердловской области провели открытые уроки ОБЖ для учащихся школ Нижнего Тагила и Горноуральского ГО.

Цель мероприятия – напомнить детям правила безопасного обращения с огнем, а также – популяризация профессии спасателя. Ребятам рассказали о буднях огнеборцев, напомнили, как важно знать правила безопасности при нахождении в лесу, а также как действовать при пожарах в жилых зданиях.

Помимо этого пожарные рассказали детям об опасности поджигания сухой травы и ответственности за эти проступки.

Фото: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО

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#Денис Объедкин#Свободное время#Нижний Тагил#Пожар#Свердловская область#Город#Безопасность#Школьники#Школа#Пожарные
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