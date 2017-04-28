Правила пожарной безопасности напомнили юным тагильчанам на Всероссийском открытом уроке ОБЖ (ФОТО)

Posted 28 апреля 2017, 05:50
Published 28 апреля 2017, 05:50
Modified 4 августа 2022, 21:25
Updated 4 августа 2022, 21:25
Цель мероприятия – напомнить детям правила безопасного обращения с огнем, а также – популяризация профессии спасателя. Ребятам рассказали о буднях огнеборцев, напомнили, как важно знать правила безопасности при нахождении в лесу, а также как действовать при пожарах в жилых зданиях.
Помимо этого пожарные рассказали детям об опасности поджигания сухой травы и ответственности за эти проступки.
Фото: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО
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