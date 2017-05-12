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Posted 12 мая 2017, 04:15

Published 12 мая 2017, 04:15

Modified 4 августа 2022, 21:24

Updated 4 августа 2022, 21:24

«На обед дают пюре без хлеба, на ужин – каша с водой» - в больнице Карпинска голодают пациенты

12 мая 2017, 04:15
В больнице в Карпинске уже пять дней голодают пациенты. Особенно их беспокоит отсутствие хлеба.

На ужин – стакан воды и каша. Даже чай в больнице – радость нечастая сообщает одна из пациенток.

Как пишет ZNAK, руководство больницы пояснило, что перебой с поставкой хлеба связан с приостановкой контракта с поставщиком. Новый документ будет подписан только после решения ФАС, которая и потребовала прекращения работы с прежним подрядчиком.

Поставки хлеба возобновятся, но не раньше, чем через 7-10 дней.

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#Денис Объедкин#Общество#Больница#Свердловская область#Город#Карпинск#Пациенты#ФАС#Питание
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