Ремонт в разрушенной квартире инвалида из Нижнего Тагила начнется со следующей недели силами муниципалитета

Как мне объяснили, это не удалось из-за того, что конкурс был разыгран только сейчас. Проводить работы будет ООО «Промсбыт». Как и планировалось, будут установлены двери и окна, перестелен пол, поставлены счётчики на воду рассказал журналистам TagilCity.ru Александр.