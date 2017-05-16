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Posted 16 мая 2017, 12:05

Published 16 мая 2017, 12:05

Modified 4 августа 2022, 21:24

Updated 4 августа 2022, 21:24

Ремонт в разрушенной квартире инвалида из Нижнего Тагила начнется со следующей недели силами муниципалитета

16 мая 2017, 12:05
Муниципальная квартира на ул. Боровая инвалида второй группы из Нижнего Тагила – Александра - начнёт капитально ремонтироваться со следующей недели. Исполнитель работ определён.

После выпуска из детского дома Александр оказался в разрушенной муниципальной квартире, которую за время его отсутствия облюбовали бомжи и наркоманы.

Когда на беду молодого мужчины обратили внимание СМИ – он был приглашен на приём к главе Нижнего Тагила – Сергею Носову. Мэр пообещал Александру, что перед ним, как нанимателем муниципального жилья, будут выполнены все обязательства.

Напомним, ранее предполагалось, что все работы по капитальному ремонту его жилья будут окончены уже к 15 мая.

Как мне объяснили, это не удалось из-за того, что конкурс был разыгран только сейчас. Проводить работы будет ООО «Промсбыт». Как и планировалось, будут установлены двери и окна, перестелен пол, поставлены счётчики на воду рассказал журналистам TagilCity.ru Александр.

Как рассказали журналистам TagilCity.ru в администрации Нижнего Тагила, работы в муниципальной квартире, где проживает молодой человек, начнутся в 20-ых числах мая.

Проведён конкурс, определён исполнитель работ, утверждена смета. Подрядчики должны выйти на объект в 20-ых числах мая. В первой декаде июня все работы должны быть закончены. При необходимости, гражданину будет предоставлено маневренное жилье, где он сможет остановиться на время, пока в муниципальной квартире будет проводиться капитальный ремонт рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

В разговоре с журналистами TagilCity.ru Александр отметил, что уже написал заявление на предоставление маневренного жилья и с нетерпением ждёт, когда в его жилье на ул. Боровая начнётся ремонт.

© Павел Щербина, TagilCity.ru

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#Общество#Нижний Тагил#Администрация#Ремонт#Инвалид#Капитальный ремонт#Сухоложский
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