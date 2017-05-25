Не вернувшийся с работы екатеринбуржец был найден мёртвым за гаражами

Его труп обнаружили за гаражами около работы. Родственник погибшего предположил, что мужчина захотел в туалет, забежал туда и неудачно упал. На теле нет следов побоев, одежда была целая. О результатах медэкспертизы родственникам пока ничего неизвестно.