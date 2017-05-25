Не вернувшийся с работы екатеринбуржец был найден мёртвым за гаражами

Posted 25 мая 2017, 03:00
Published 25 мая 2017, 03:00
Modified 14 декабря 2023, 15:52
Updated 14 декабря 2023, 15:52
38-летний мужчина, напомним, пропал 3 мая. В тот вечер он покинул территорию завода, где работал, и больше его никто не видел.
Его труп обнаружили за гаражами около работы. Родственник погибшего предположил, что мужчина захотел в туалет, забежал туда и неудачно упал. На теле нет следов побоев, одежда была целая. О результатах медэкспертизы родственникам пока ничего неизвестно.
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