Препарат Сементал: влияние на тестостерон и потенцию

Какой мужчина не любит расслабляться? А делают они это часто с использованием горячительных напитков и сигарет. Все это очень отрицательно влияет на состояние организма и понижает уровень тестостерона в крои. При этом совершенно не имеет значения, какие градусы у выбранного вами напитка. Например, в составе пива имеются аналоги женских половых гормонов, а это очень плохо отражается на гормональном фоне. Исключением может быть только красное сухое вино. Его действие, наоборот, останавливает влияние фермента ароматозы, который ответственный за метаболизм тестостерона в эстроген.