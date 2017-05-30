Как не разориться, став веганом?

Веганский рацион обязательно дополняется грибами — мало того, что они питательны, так еще и содержат многие редкие аминокислоты, которые всегда будут у вас в дефиците. Веганские маргарин, майонез, сахар и черный голландский какао разрешены и вроде даже существуют, но чтобы их найти, придется очень сильно постараться, и вряд ли они стоят копейки. При этом налегать на один из видов продуктов не получится: начнете делать упор на сою — получите проблемы с желудком. Питание всегда должно быть разнообразным и сбалансированным!