Как не разориться, став веганом?

Posted 30 мая 2017,, 04:10
Published 30 мая 2017,, 04:10
Modified Вчера, 19:45
Updated Вчера, 19:45
На первый взгляд, всё совершенно очевидно: мясо — продукт достаточно дорогой, и если заменить его, например, на доступную картошечку или бобы, то экономия не заставит себя ждать.
Свинина — 350-400 руб/кг, картофель — 35-50 руб/кг, соевые бобы — 50 руб/кг
Однако долго протянуть на скудном рационе без вреда здоровью не получится. Если в ваши планы не входит лечение у гастроэнтеролога, то «веганить» придется по всем правилам. А это значит, что помимо салата и огурцов с бесплатной бабушкиной грядки вам придется приобретать множество совсем недешевых продуктов. Потому, что еда, от которой вы решили отказаться, содержит огромное количество витаминов, белков и аминокислот, без которых веганская диета превращается в опасную голодовку.
Чтобы этого не допустить, в состав вашего ежедневного меню помимо доступных овощей и круп, должны входить ещё и:
Без разнообразных орехов веганство просто недопустимо, ведь именно они становятся источником полезных жиров. А стоит кешью, миндаль и арахис совсем недешево!
Кешью — 800 руб/кг, миндаль — 500 руб/кг, арахис — 150 руб/кг
Веганский рацион обязательно дополняется грибами — мало того, что они питательны, так еще и содержат многие редкие аминокислоты, которые всегда будут у вас в дефиците. Веганские маргарин, майонез, сахар и черный голландский какао разрешены и вроде даже существуют, но чтобы их найти, придется очень сильно постараться, и вряд ли они стоят копейки. При этом налегать на один из видов продуктов не получится: начнете делать упор на сою — получите проблемы с желудком. Питание всегда должно быть разнообразным и сбалансированным!
Восполнять дефицит многих микроэлементов придется за счет потребления дополнительных пищевых добавок и поливитаминов. Например, витамин B12 не получится получить из растительной пищи, поэтому к затратам придется добавить расходы на дрожжевые хлопья и растительное молоко.
Комплексные мультивитамины на 1 месяц для взрослых — 450-500 руб, для детей — 300-400 руб.
Перед тем, как встать на путь истинного вегана, серьезно задумайтесь. Если экономия — это единственная причина, по которой вы решили отказаться от мяса и яиц, то игра не стоит свеч. Сохранить значительные суммы, особенно на первых парах, и без вреда здоровью точно не выйдет.
Сами веганы дают начинающим следующие советы по экономному и полезному питанию:
Как видим, постный рацион может быть разнообразным, но он далеко не дешев. Даже оптовые закупки требуют крупных сумм, хотя бы раз в месяц, и множество мелких расходов. Но если вдруг кошелек опустел раньше времени, не стоит отказываться от своей задумки! В этом случае может выручить онлайн-займ сервиса «Робот Займер». Займ оформляется в интернете из любой точки России по одному паспорту. Тратить деньги можно на любые цели, включая интернет-закупки продуктов. Но самое главное — процесс оформления и перевода денег занимает считанные минуты. А когда хочется кушать, согласитесь, время ожидания — это главное.
Ксения Суслина,
по материалам https://www.zaymer.ru/getloan/contact