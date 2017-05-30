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Posted 30 мая 2017,, 04:10

Published 30 мая 2017,, 04:10

Modified Вчера, 19:45

Updated Вчера, 19:45

Как не разориться, став веганом?

30 мая 2017, 04:10
Сегодня веганством, то есть полным отказом от употребления продуктов животного происхождения — мяса, рыбы, молока, яиц и даже мёда, уже никого не удивить. С каждым днём огромное количество людей, следуя моде или руководствуясь этическими принципами, отказываются от сытного стейка в пользу сои и тофу. Но есть среди них и такие, кто считает, что переход на растительную пищу позволит сэкономить семейный бюджет. Так ли это на самом деле?

На первый взгляд, всё совершенно очевидно: мясо — продукт достаточно дорогой, и если заменить его, например, на доступную картошечку или бобы, то экономия не заставит себя ждать.

Свинина — 350-400 руб/кг, картофель — 35-50 руб/кг, соевые бобы — 50 руб/кг

Однако долго протянуть на скудном рационе без вреда здоровью не получится. Если в ваши планы не входит лечение у гастроэнтеролога, то «веганить» придется по всем правилам. А это значит, что помимо салата и огурцов с бесплатной бабушкиной грядки вам придется приобретать множество совсем недешевых продуктов. Потому, что еда, от которой вы решили отказаться, содержит огромное количество витаминов, белков и аминокислот, без которых веганская диета превращается в опасную голодовку.

Чтобы этого не допустить, в состав вашего ежедневного меню помимо доступных овощей и круп, должны входить ещё и:

  • сухофрукты,
  • тофу,
  • цельные зерна,
  • свежая спаржа,
  • морские водоросли и т. д.

Без разнообразных орехов веганство просто недопустимо, ведь именно они становятся источником полезных жиров. А стоит кешью, миндаль и арахис совсем недешево!

Кешью — 800 руб/кг, миндаль — 500 руб/кг, арахис — 150 руб/кг

Веганский рацион обязательно дополняется грибами — мало того, что они питательны, так еще и содержат многие редкие аминокислоты, которые всегда будут у вас в дефиците. Веганские маргарин, майонез, сахар и черный голландский какао разрешены и вроде даже существуют, но чтобы их найти, придется очень сильно постараться, и вряд ли они стоят копейки. При этом налегать на один из видов продуктов не получится: начнете делать упор на сою — получите проблемы с желудком. Питание всегда должно быть разнообразным и сбалансированным!

Восполнять дефицит многих микроэлементов придется за счет потребления дополнительных пищевых добавок и поливитаминов. Например, витамин B12 не получится получить из растительной пищи, поэтому к затратам придется добавить расходы на дрожжевые хлопья и растительное молоко.

Комплексные мультивитамины на 1 месяц для взрослых — 450-500 руб, для детей — 300-400 руб.

Перед тем, как встать на путь истинного вегана, серьезно задумайтесь. Если экономия — это единственная причина, по которой вы решили отказаться от мяса и яиц, то игра не стоит свеч. Сохранить значительные суммы, особенно на первых парах, и без вреда здоровью точно не выйдет.

Сами веганы дают начинающим следующие советы по экономному и полезному питанию:

  • закупать продукты с длительным сроком годности. Такие, как рис, фасоль, горох, чечевица или кускус, — большими пакетами. Как правило, они продаются в гипермаркетах по минимальной цене.
  • заготавливать овощи впрок: приобретать их в сезон, когда они дешевы, и замораживать в контейнерах и мешках.
  • выращивать пряные травы, из которых готовятся соусы и приправы, прямо на подоконнике.
  • объединяться в группы и покупать растительное сырье для приготовления пищи оптом.
  • планировать сезонное питание: летом выгоднее налегать на овощи и фрукты с ближайшего рынка, зимой дешевле брать за основу рациона крупы.
  • выращивать на даче часть необходимых овощей и фруктов самостоятельно. Домашние заготовки из помидорок и огурчиков тоже помогут сохранить бюджет.

Как видим, постный рацион может быть разнообразным, но он далеко не дешев. Даже оптовые закупки требуют крупных сумм, хотя бы раз в месяц, и множество мелких расходов. Но если вдруг кошелек опустел раньше времени, не стоит отказываться от своей задумки! В этом случае может выручить онлайн-займ сервиса «Робот Займер». Займ оформляется в интернете из любой точки России по одному паспорту. Тратить деньги можно на любые цели, включая интернет-закупки продуктов. Но самое главное — процесс оформления и перевода денег занимает считанные минуты. А когда хочется кушать, согласитесь, время ожидания — это главное.

Ксения Суслина,

по материалам https://www.zaymer.ru/getloan/contact

#Здоровье#Maurice
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