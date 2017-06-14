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Posted 14 июня 2017, 06:40

Published 14 июня 2017, 06:40

Modified 14 декабря 2023, 15:51

Updated 14 декабря 2023, 15:51

Массовая драка с применением оружия произошла рядом с кафе в Екатеринбурге

14 июня 2017, 06:40
В поселке Заречном уральской столицы произошла драка, в которой участвовали несколько человек. Очевидцы сообщили о выстрелах, которые слышали во время потасовки.

Вечером 13 июня рядом кафе по улице Бебеля в Екатеринбурге произошла массовая драка. О ЧП в полицию сообщили свидетели инцидента.

Очевидцы также утверждают, что слышали около шести выстрелов, а потом видели около десятка раненых мужчин с разбитыми лицами, убегавших с места происшествия.

Рядом с кафе стоял черный Opel: автомобиль имел механические повреждения. В полиции пока не комментируют ЧП, но факт его подтвердили, сообщает Е1.RU.

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