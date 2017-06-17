10-летний мальчик утонул на Белоярском водохранилище

Ребенок посещал детский дневной лагерь, после смены он с друзьями направился купаться. Находящиеся на водохранилище рыбаки видели, как мальчик нырнул и не вынырнул. Они обратились за помощью к спасателям, но было уже поздно прокомментировал ситуацию представитель полицейского главка Валерий Горелых.