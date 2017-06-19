Сколько стоят цифровые наружные меню для ресторанов самообслуживания?

Как это часто бывает, количество цифр на ценнике далеко не всегда служит гарантией высоких результатов. «Обжечься» можно и на дешёвых цифровых наружных меню, и на дорогих аналогах премиум класса с кучей опций. В последнем случае, как правило, дело либо в избыточной сложности купленного решения, либо в том, что большинство дополнительных функций банально не нужны покупателю.