Актёры Камерного театра Екатеринбурга три месяца не получают зарплату

Директор объединения, куда входит театр, Наталья Смирнова подтвердила наличие задолженности перед актёрами. Она сообщила, что погашать долг начали 6 июля, сообщает ЕАН. Она уверена, что эта «черная полоса» временна, в этом году действительно в театре не очень хорошо с доходами. По словам Смирновой, проблема есть и её нужно решать. О сумме задолженности не сообщается.