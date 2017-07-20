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Posted 20 июля 2017, 02:30

Published 20 июля 2017, 02:30

Modified 4 августа 2022, 21:22

Updated 4 августа 2022, 21:22

Явку свердловчан на выборы губернатора увеличат с помощью лотереи

20 июля 2017, 02:30
Во время выборов главы региона в Свердловской области устроят розыгрыш квартир и автомобилей. Известно, что специалисты по проведению подобных лотерей уже находятся в столице Урала.

Лотерея на выборах в таком масштабе будет проведена в истории региона впервые, пишет Ura.ru. Ранее лишь в отдельных районах Нижнего Тагила проводили розыгрыши, и их проведение никто не запрещал.

Такой опыт имел место в Тюмени на выборах депутатов областной думы в рамках акции «Золотая осень». Тогда, по заверению специалистов, избирательное право не нарушалось: контроль за проголосовавшими не вёлся.

Эксперты из Екатеринбурга уверены, что при должной организации в Свердловской области законодательство нарушено не будет.

Однако председатель Екатеринбургского горизбиркома Илья Захаров не уверен, что проведение лотереи в Екатеринбурге оправдано, но он не имеет ничего против этой акции:

Лотереи имеют право проводить только уполномоченные федеральными властями структуры. Поэтому для акции необходимо выбрать любое другое название. Если избирателей никто не будет заставлять приходить на избирательные участки и голосовать за конкретных кандидатов, если акция не будет связана с выборами, законодательство нарушаться не будет цитирует Захарова Ura.ru.

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