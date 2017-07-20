Явку свердловчан на выборы губернатора увеличат с помощью лотереи

Лотереи имеют право проводить только уполномоченные федеральными властями структуры. Поэтому для акции необходимо выбрать любое другое название. Если избирателей никто не будет заставлять приходить на избирательные участки и голосовать за конкретных кандидатов, если акция не будет связана с выборами, законодательство нарушаться не будет цитирует Захарова Ura.ru.