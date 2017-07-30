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Posted 30 июля 2017, 08:00

Published 30 июля 2017, 08:00

Modified 14 декабря 2023, 15:52

Updated 14 декабря 2023, 15:52

Серовские пенсионерки жалуются на невыносимый запах хлебобулочных изделий из ближайшей пекарни

30 июля 2017, 08:00
Невыносимый канцерогенный запах из пекарни не дает местным жительницам покоя. Роспотребнадзор провел проверку.

Пенсионерки Серова жалуются на удушливый запах хлебобулочных изделий, который мешает им спокойно жить. Проблемы начались в декабре 2016 года, когда в жилом доме на улице Каляева открылась пекарня «Крендель». Жительницы этого и соседних домов с тех пор ежедневно опасаются, что могут просто не проснуться утром из-за удушливого запаха.

Зимой замученным женщинам вообще приходилось ночевать на балконе в валенках и тулупах. Как рассказывают местные жительницы, они вынуждены регулярно вызывать скорую помощь. Участились жалобы на учащенное сердцебиение, головные боли и высокое давление.

Мне пришлось снимать квартиру у знакомых, чтобы нормально выспаться. Летом уезжаю в сад и стараюсь в квартире не появляться пожаловалась Галина Рязанцева, проживающая в злополучном доме.

Пенсионерки обратились в службу Роспотребнадзора за выяснением ситуации. В присутствии работников пекарни представитель службы провел замеры в одной из квартир. Однако лабораторные испытания показали, что параметры всех произведенных замеров полностью соответствуют нормативным документам. Повторная проверка с участием главы города Елены Бердниковой также никаких нарушений не обнаружила.

Как рассказывает СеровГлобус, пенсионерки возмущены такими результатами, но борьбу не прекращают. Жительницы всеми силами намерены разобраться с пекарней, которая не дает им спокойно жить в собственных квартирах.

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#Экология#Проверка#Пенсионеры#Здоровье#Нарушение#Роспотребнадзор#Запах
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