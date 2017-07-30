Серовские пенсионерки жалуются на невыносимый запах хлебобулочных изделий из ближайшей пекарни

Пенсионерки Серова жалуются на удушливый запах хлебобулочных изделий, который мешает им спокойно жить. Проблемы начались в декабре 2016 года, когда в жилом доме на улице Каляева открылась пекарня «Крендель». Жительницы этого и соседних домов с тех пор ежедневно опасаются, что могут просто не проснуться утром из-за удушливого запаха.