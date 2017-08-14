8 человек оказались заперты в горящем доме в Серове (ФОТО)

Posted 14 августа 2017, 05:00
Published 14 августа 2017, 05:00
Modified 14 декабря 2023, 15:52
Updated 14 декабря 2023, 15:52
Ночью с 13 на 14 августа в Серове загорелся многоквартирный двухэтажный дом. Пламя охватило целый подъезд и крышу деревянного здания, перекрыв жильцам выход. Выбраться на улицу можно было по коридорной лестнице, но она загорелась в первую очередь. Жители 1 этажа оказались заперты в своих квартирах из-за решеток на окнах.
Из-за того, что дом был деревянным, пожар быстро разрастался. Прибывшие на место возгорания пожарные спасли из огня 8 человек. Семерым из них потребовалась помощь медиков, одну женщину пришлось выносить на руках.
Пламя распространилось на 150 квадратных метров. В тушении участвовали 18 пожарных и 4 спецмашины, с возгоранием удалось справиться за 40 минут, пишет Е1.
Фото: Е1
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