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Posted 14 августа 2017, 05:00

Published 14 августа 2017, 05:00

Modified 14 декабря 2023, 15:52

Updated 14 декабря 2023, 15:52

8 человек оказались заперты в горящем доме в Серове (ФОТО)

14 августа 2017, 05:00
Деревянный многоквартирный дом загорелся в Серове. В пожаре пострадали 7 человек, всех жильцов удалось спасти.

Ночью с 13 на 14 августа в Серове загорелся многоквартирный двухэтажный дом. Пламя охватило целый подъезд и крышу деревянного здания, перекрыв жильцам выход. Выбраться на улицу можно было по коридорной лестнице, но она загорелась в первую очередь. Жители 1 этажа оказались заперты в своих квартирах из-за решеток на окнах.

Из-за того, что дом был деревянным, пожар быстро разрастался. Прибывшие на место возгорания пожарные спасли из огня 8 человек. Семерым из них потребовалась помощь медиков, одну женщину пришлось выносить на руках.

Пламя распространилось на 150 квадратных метров. В тушении участвовали 18 пожарных и 4 спецмашины, с возгоранием удалось справиться за 40 минут, пишет Е1.

Фото: Е1

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#Происшествия#Травма#Пожар#Свердловская область#Здоровье#Пожарные#Возгорание
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