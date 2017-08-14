8 человек оказались заперты в горящем доме в Серове (ФОТО)

Ночью с 13 на 14 августа в Серове загорелся многоквартирный двухэтажный дом. Пламя охватило целый подъезд и крышу деревянного здания, перекрыв жильцам выход. Выбраться на улицу можно было по коридорной лестнице, но она загорелась в первую очередь. Жители 1 этажа оказались заперты в своих квартирах из-за решеток на окнах.