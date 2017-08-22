tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 августа 2017, 18:35

Published 22 августа 2017, 18:35

Modified 3 августа 2022, 23:53

Updated 3 августа 2022, 23:53

1 033 бесплатные операции на коленном суставе будут проведены для жителей Свердловской области в Нижнем Тагиле

22 августа 2017, 18:35
Министерство здравоохранения Свердловской области дало государственное задание на проведение 1 033 бесплатных операций на коленном суставе для жителей региона.

Квоты для проведения операций по замене коленных суставов жителям Свердловской области получил Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр в Нижнем Тагиле. В рамках государственного задания Центром будут проведены 1 033 бесплатные операции, передаёт ИА «Все новости».

Желающим следует записаться на консультацию к травматологу-ортопеду и пройти ряд обследований. Обращаться можно с любой патологией коленного сустава.

© TagilCity.ru

#Нижний Тагил#Больница#Свердловская область#Здоровье#Бюджет#Бесплатно#Министерство здравоохранения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика