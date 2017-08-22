1 033 бесплатные операции на коленном суставе будут проведены для жителей Свердловской области в Нижнем Тагиле

Posted 22 августа 2017, 18:35
Published 22 августа 2017, 18:35
Modified 3 августа 2022, 23:53
Updated 3 августа 2022, 23:53
Квоты для проведения операций по замене коленных суставов жителям Свердловской области получил Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр в Нижнем Тагиле. В рамках государственного задания Центром будут проведены 1 033 бесплатные операции, передаёт ИА «Все новости».
Желающим следует записаться на консультацию к травматологу-ортопеду и пройти ряд обследований. Обращаться можно с любой патологией коленного сустава.
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