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Posted 24 августа 2017, 18:05

Published 24 августа 2017, 18:05

Modified 3 августа 2022, 23:53

Updated 3 августа 2022, 23:53

21-летний житель Нижнего Тагила подозревается в убийстве пожилой женщины (ФОТО)

24 августа 2017, 18:05
В квартире села Лая под Нижним Тагилом медики обнаружили пожилых супругов с ножевыми ранениями в области груди. Сотрудники полиции в ходе расследования задержали молодого человека, который подозревается в нападении на пенсионеров.

Вечером 23 августа в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» поступил вызов от диспетчера скорой помощи. В квартире дома на улице Краснознамённой в селе Лая медики обнаружили пожилую пару с ножевыми ранениями в области груди.

74-летняя женщина скончалась на месте, 79-летний мужчина госпитализирован и находится в тяжёлом состоянии. Сотрудники полиции произвели осмотр места преступления, провели опрос свидетелей. В квартире были обнаружены 2 сумки с бытовыми товарами и накладные.

Основываясь на показаниях свидетелей, полицейские составили фоторобот человека, который убегал с места преступления. Приметы убегавшего совпали с описанием одного из молодых людей, которые накануне ходили по домам сельчан и предлагали купить кухонную утварь.

В ходе розыскных мероприятий был задержан 21-летний житель Нижнего Тагила, ранее судимый за имущественные преступления. После задержания он сознался в нападении на пенсионеров.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», передаёт пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское». Максимальный срок заключения, предусмотренный данной статьей, составляет 15 лет.

Фото: Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»

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